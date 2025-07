Ruba l’acqua dalle fontane della Reggia di Caserta per irrigare campi di proprietà della diocesi | arrestato – Il video

Un ingegnoso furto d’acqua sconvolge le bellezze della Reggia di Caserta: un uomo di 58 anni ha creato un sistema illegale di irrigazione per alimentare i campi di proprietà della diocesi, rubando acqua direttamente dalle fontane storiche. Scoperto dai carabinieri e dalla guardia forestale, ora si trova in arresto per furto aggravato. La vicenda solleva importanti riflessioni sulla tutela del patrimonio e delle risorse pubbliche.

Un allaccio di tubi abusivo gli permetteva di rubare l’acqua ai giardini della Reggia di Caserta. I carabinieri e la guardia forestale della stazione del capoluogo di provincia campano hanno scoperto l’uomo di 58 anni, che aveva creato un sistema di irrigazione illegale per annaffiare un fondo agricolo di proprietà dell’istituto Diocesano di Sostentamento al clero. L’uomo è in arresto per furto aggravato e continuato di acqua pubblica con danneggiamento di bene culturale patrimonio Unesco, invasione di terreni o edifici dello Stato e attività di gestione di rifiuti agricoli non autorizzata. L’impianto di irrigazione allacciato ai giardini della Reggia di Casera. 🔗 Leggi su Open.online

