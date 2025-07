Paura a Lanciano | paziente dà fuoco a cuscino e materasso in Psichiatria

Un episodio inquietante ha scosso il reparto di psichiatria dell'ospedale di Lanciano, dove un paziente ha tentato di incendiare il proprio letto, rischiando la sicurezza di tutti. La velocità con cui si è diffuso l'allarme ha evitato conseguenze più gravi, ma resta alta la preoccupazione sulla gestione della sicurezza in strutture delicate come queste. La vicenda solleva interrogativi importanti sulla tutela dei pazienti e sul personale medico.

Attimi di paura si sono vissuti la notte scorsa nel reparto di psichiatria dell'ospedale di Lanciano, dove un paziente ricoverato ha tentato di incendiare il proprio letto. Avrebbe dato fuoco prima a un cuscino e al materasso, ma l’odore che si è sprigionato ha richiamato subito l’attenzione. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

