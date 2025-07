Francis Kaufmann distrugge la sua cella in Grecia Ora nell’inchiesta spunta un’altra identità Si finse tenore per provare a entrare al Teatro dell’Opera

Una vicenda avvolta nel mistero e nella follia si dipana tra Grecia e Italia: Francis Kaufmann, indagato per un efferato omicidio, ha sconvolto le autorità distruggendo la sua cella e fingendosi tenore per infiltrarsi nell’opera. Ora, mentre si prepara il suo trasferimento a Roma, emerge un ulteriore dettaglio inquietante: un’altra identità e una fuga audace. Cosa nasconde davvero questa figura complessa e inquietante?

Domani Francis Kaufmann, indagato per l’omicidio di Anastasia Trofimova e della figlia di 11 mesi, Andromeda atterrerà all’aeroporto romano di Ciampino. Il 46enne verrà estradato dalla Grecia a bordo di un velivolo dell’Aeronautica. Ma da qualche giorno non è più in una banale cella nel carcere di Larissa bensì nel reparto di psichiatria. La scelta, spiegano, è stata fatta perché l’uomo ha distrutto la stanza in cui era ospite. Kaufmann e il provino da fare al Teatro dell’Opera. Kaufmann dovrà raccontare molto ai magistrati italiani, a partire dalle sue mille identità: Rexal Ford, Matteo Capozzi, e lavori svariati intrapresi e mollati, come lo chef a Malta, il regista e infine il cantante lirico. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: francis - kaufmann - distrugge - cella

Rexal Ford, il vero nome è Charles Francis Kaufmann: la "nuova" identità presa nel 2019. Chi è davvero il presunto killer di Villa Pamphilj - Rexal Ford, conosciuto ufficialmente come Charles Francis Kaufmann, ha fatto parlare di sé nel 2019 con una nuova identità che ha nascosto un passato oscuro.

Il post è stato poi cancellato, ma le parole usate dallo chef hanno fatto il giro del web Vai su Facebook

Francis Kaufmann distrugge la sua cella in Grecia. Ora nell'inchiesta spunta un'altra identità. Si finse tenore per provare a entrare al Teatro dell'Opera; Omicidio villa Pamphili, Kaufmann distrugge la cella nel carcere; Villa Pamphili, Kaufmann distrugge la sua cella in Grecia.

Omicidio villa Pamphili, Kaufmann distrugge cella in Grecia, a Roma andrà in psichiatria - Leggi su Sky TG24 l'articolo Omicidio villa Pamphili, Kaufmann distrugge cella in Grecia, a Roma andrà in psichiatria ... Riporta tg24.sky.it

Kaufmann distrugge la cella in Grecia. La strategia per farsi spostare in psichiatria a Roma - Francis Kaufmann, il presunto killer di madre e figlia a villa Pamphili a Roma, sarà estradato domani in Italia. Scrive affaritaliani.it