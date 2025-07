LIVE Giro d’Italia femminile 2025 tappa di oggi in DIRETTA | Vos e Wiebes si giocano la volata in quel di Monselice

seguono con attenzione l’azione, pronte a sorprendere ancora. La corsa si fa emozionante, e tutto può succedere nell’ultima volata di oggi al Giro d’Italia Femminile 2025. Resta con noi per vivere ogni istante di questa sfida avvincente!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.19 5 km alla fine! Siamo pronti a vivere la volata ristretta. 14.18 Il plotone alza bandiera bianca, 1’31” il ritardo a 6 km dal termine. 14.18 Dopo un leggerissimo tratto in salita, una sezione in discesa viene attraversata dalle fuggitive. 14.17 Delusione per le velociste italiane. Chiara Consonni e Sara Fiorin venivano indicate alla vigilia come possibili insidie di Lorena Wiebes. Le azzurre, però, sono decisamente attardate dalla testa. 14.15 1’20” il margine tra il drappello della Maglia Rosa e il plotone principale. 14.13 10 km alla conclusione della quinta frazione del Giro d’Italia femminile. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro d’Italia femminile 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Vos e Wiebes si giocano la volata in quel di Monselice

In questa notizia si parla di: diretta - volata - giro - italia

LIVE Perugia-Halkbank Ankara 1-0, Champions League volley 2025 in DIRETTA: 25-23, gli umbri vincono in volata il 1° set - Segui in diretta la sfida di champions league volley tra Perugia e Halkbank Ankara! Gli umbri hanno conquistato il primo set in un emozionante finale, vincendo 25-23.

E' PARTITO IL GIRO NEXT GEN 2025 Una cronometro individuale di 8.4 decreterà la prima Maglia Rosa di questa edizione. Diretta integrale qui sotto Differita su RaiSport HD dalle 20. Vai su Facebook

LIVE Giro d’Italia femminile 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Lorena Wiebes prevale in volata a Trento! Henderson rimane in Rosa dopo una maxi caduta; Giro d'Italia, 21a tappa: a Roma l'ultima volata è di Kooij nel giorno della festa di Simon Yates; Giro, 12^ tappa: Kooij si impone in volata.

GIRO D'ITALIA WOMEN. QUINTA TAPPA, OCCASIONE PER LE VELOCISTE: TUTTE CONTRO WIEBES - Tredicesimo nella cronometro di Caen, a un minuto e 21 secondi da Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard ha subito un duro colpo nella gara di ieri. Riporta tuttobiciweb.it

Giro d'Italia Women 2025 - 4a tappa | Ultimo Km: duello tutto italiano a Pianezze - Video - Giro d'Italia Women 2025 Giro d'Italia Women 4a tappa | Ultimo Km: duello tutto italiano a Pianezze Italia St 2025 5 min Durissima tappa di montagna per la carovana del Giro Women, con le italiane Sar ... Come scrive informazione.it