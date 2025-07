Mercato immobiliare Genova unica grande città dove i prezzi calano

Nel primo semestre 2025, il mercato immobiliare di Genova si distingue come l’unica grande città italiana a registrare una flessione nei prezzi delle case. L'Indice di performance residenziale mostra un trend in calo, segnato da una domanda più contenuta e da prezzi in lieve diminuzione. Questo scenario potrebbe rappresentare un’opportunità imperdibile per chi cerca di investire o acquistare casa in una città ricca di fascino e opportunità. Ma cosa ci riserva il futuro?

