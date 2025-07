Netflix aumenta l’investimento in anime con il 50% degli abbonati che guardano contenuti giapponesi

Netflix sta trasformando il panorama dell’intrattenimento con un investimento crescente negli anime, attratto dal 50% degli abbonati che preferiscono contenuti giapponesi. Questa crescita esponenziale sta rivoluzionando l’industria, elevando gli anime a protagonista assoluto sulla piattaforma. La strategia di Netflix, puntando all’espansione del catalogo e alla produzione originale, sta consolidando il suo ruolo come leader di settore, e tutto lascia presagire che questa tendenza continuerà a crescere.

la crescita esponenziale dell’anime su netflix e il suo impatto sull’industria. l’ascesa dell’anime come contenuto principale sulla piattaforma. Negli ultimi anni, Netflix ha mostrato un notevole incremento nella gestione e promozione dei contenuti di anime, trasformandosi da una piattaforma con un’offerta limitata a uno dei principali punti di riferimento del settore. La strategia adottata prevede non solo l’espansione costante del catalogo, che comprende sia titoli classici sia nuove produzioni, ma anche la pubblicazione settimanale di gran parte delle novità, abbandonando il tradizionale modello di rilascio in blocco. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Netflix aumenta l’investimento in anime con il 50% degli abbonati che guardano contenuti giapponesi

In questa notizia si parla di: anime - netflix - contenuti - aumenta

Bet non riesce a catturare l’essenza dell’anime live-action di netflix - La serie live-action di Bet su Netflix ha fatto discutere per le sue scelte stilistiche e le differenze con l’anime originale.

Netflix punta sempre più sugli anime: oltre la metà degli abbonati è fan del genere; Minyoung Kim di Netflix si prepara all’espansione in Asia; Anche Netflix trema per i dazi: meno annunci e possibili rincari sugli abbonamenti dei servizi in streaming.

Numeri da capogiro per gli anime su Netflix, ma la piattaforma continua con i ritardi - Cresce il successo globale degli anime su Netflix, ma la piattaforma delude con ritardi e limitazioni che penalizzano la visione internazionale. Lo riporta anime.everyeye.it

La metà degli abbonati di Netflix in tutto il mondo guarda anime - Dati interessanti a dimostrazione del peso dell'animazione giapponese per Netflix: solo nel 2024 streaming di contenuti anime oltre 1 miliardi di volte ... Riporta libero.it