moscalavrov e rubio hanno parlato di ucraina siria iran

In un incontro a Kuala Lumpur, Mosca e Washington hanno affrontato temi caldi come Ucraina, Iran e Siria, evidenziando un confronto diretto e trasparente tra il ministro russo Serghei Lavrov e il segretario di Stato americano Marco Rubio. Due figure chiave che, nonostante le divergenze, si sono confrontate su questioni di cruciale importanza internazionale. Un dialogo che potrebbe segnare un passo significativo verso una maggiore comprensione o, forse, nuove sfide diplomatiche.

Nel loro incontro di oggi a Kuala Lumpur, il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov e il segretario di Stato Usa Marco Rubio hanno avuto un "concreto e franco scambio di opinioni sull' Ucraina, la situazione in Iran e Siria, così come su una serie di altri problemi internazionali". Lo afferma in una nota il ministero degli Esteri di Mosca. 🔗 Leggi su Quotidiano.net