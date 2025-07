VIDEO- FOTO Fiorentino Sullo il politico a servizio degli ultimi

Scopri il volto umano della politica attraverso la storia di Fiorentino Sullo, un politico che ha sempre messo al primo posto gli ultimi. In un mondo spesso dominato dall’ego e dal potere, Sullo ci insegna come l’autorevolezza autentica derivi dal servizio e dalla solidarietà . Un esempio di integrità e dedizione, capace di ispirare nuove generazioni a cambiare la società partendo dal cuore. Un esempio che merita di essere ricordato e condiviso.

Tempo di lettura: 2 minuti  " L'onorevole Fiorentino Sullo possedeva una vocazione innata a rispettare le leggi delle persone. Al mettere al centro della sua attività politica. Soprattutto le più fragili. Fiorentino Sullo diceva ai giovani di studiare non per diventare potenti, ma per servire gli altri. Per capire le esigenze degli altri. Perchè per lui la vera autorità nasce dal dono e non dal possesso". Così Don Giovanni Matera, del Santuario della Chiesa del Rosario di Avellino, nel corso della toccante omelia dinanzi alle spoglie di Fiorentino Sullo e di sua moglie Viretta de Laurentiis, alla presenza della figlia Marcella e di numerose autorità civili e militari.