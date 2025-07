Concerto di Andrea Bacchetti | pianoforte nel silenzio della natura ai margini di un bosco secolare

cielo stellato, Andrea Bacchetti incanterà gli ascoltatori con le sue melodie delicate e profonde. Un’esperienza unica, dove la musica si fonde con la magia del paesaggio naturale, regalando emozioni autentiche e indimenticabili. Non perdere questa serata speciale: lasciati avvolgere dall’armonia tra arte e natura, un’occasione perfetta per riscoprire la bellezza della musica in un contesto magico e suggestivo.

Sabato 12 luglio alle 21, a Carpenissone (San Colombano Certenoli), superata la localita? di San Martino del Monte, nel pianoro antistante la cappella di N. S. dell’Orto, il pianista Andrea Bacchetti si esibirà in concerto. Nel silenzio della natura, ai margini di un bosco secolare, sotto il. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

