Bonus scuola 2025-2026 | come funziona e chi può richiederlo

Scopri tutto sul bonus scuola 2025-2026: un sostegno fondamentale per le famiglie, con oltre 136 milioni di euro stanziati dal governo alle Regioni. Questa opportunità permette di ottenere contributi per l’acquisto di libri di testo, facilitando l’accesso all’istruzione. Vuoi sapere chi può richiederlo e come fare domanda? Ecco tutto quello che devi conoscere per non lasciarti sfuggire questa occasione preziosa per i tuoi figli.

Per l’anno scolastico 2025-2026, il ministero dell’Istruzione e del Merito ha confermato il bonus scuola, accessibile alle famiglie mediante domanda dei contributi forniti dalle Regioni per l’ acquisto di libri di testo. L’iter di assegnazione delle risorse ha già previsto lo stanziamento, da parte del governo, di 136 milioni di euro alle Regioni, in modo da rispondere alle esigenze delle famiglie con difficoltà economiche. Il parametro più importante nell’assegnazione dei contributi è l’ Isee, la cui soglia per la richiesta può essere consultata sul portale istituzionale di ciascuna Regione o presso la segreteria del proprio Comune di residenza. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Bonus scuola 2025-2026: come funziona e chi può richiederlo

