Operazione Lancia d’Argento | arrestato in Germania l’ultimo membro della banda dei furti alle ditte orafe

Grazie a un’intensa cooperazione internazionale, l’Operazione “Lancia d’Argento” ha portato alla cattura di un importante membro della banda dei furti alle ditte orafe. L’arresto in Germania rappresenta un colpo decisivo contro questa organizzazione criminale, che aveva messo a segno numerosi colpi nelle aziende di Arezzo. La lotta contro il crimine continua, garantendo sicurezza e giustizia per le vittime di questi furti audaci.

Nei giorni scorsi, grazie alla collaborazione tra le autorità italiane e tedesche, è stato arrestato in Germania, nella regione di Monaco di Baviera, un cittadino romeno sfuggito alle catture effettuate in Romania il 24 aprile 2025 nell'ambito dell'Operazione "Lancia d'Argento". L'uomo è ritenuto parte di una banda criminale responsabile di numerosi furti ai danni di aziende del settore orafo nella provincia di Arezzo, commessi nel corso del 2024. Il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia ha comunicato l'arresto agli Uffici di Polizia giudiziaria della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri di Arezzo, nonché all'Autorità Giudiziaria competente.

