LIVE Tour de France 2025 tappa di oggi in DIRETTA | sei corridori in fuga dopo Côte de la Rançonnière

Segui in diretta l’emozionante tappa di oggi del Tour de France 2025, con sei coraggiosi fuggitivi che attraversano la Côte de la Rançonière. La battaglia tra i battistrada e il gruppo principale è al massimo dei ritmi: chi prenderà il largo? CLICCA QUI per aggiornamenti in tempo reale e vivi ogni istante di questa spettacolare corsa!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.20 Anche Simon Yates (Team Visma-Lease a Bike) raggiunge il gruppo di fuggitivi. 14.19 La velocità media al momento è di 46.4 kmh. 14.17 Dunbar raggiunge con facilità gli altri cinque battistrada. 14.16 Attacco di Eddie Dunbar (Team Hayco AlUla) che tenta di raggiungere i cinque fuggitivi. 14.15 Il gruppo si avvicina ai cinque fuggitivi. Adesso il gap è di diciassette secondi. 14.12 Il Team Visma spinge il gruppo 14.11 Al momento i cinque battistrada hanno un vantaggio di venti secondi sul gruppo. 14.09 Niente da fare per Martin, che viene ripreso dal gruppo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Tour de France 2025, tappa di oggi in DIRETTA: sei corridori in fuga dopo Côte de la Rançonnière

