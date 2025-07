Malore mentre fa il bagno a Gallipoli nulla da fare per una donna di 83 anni

Tragedia a Gallipoli: una donna di 83 anni, mentre si immergeva nelle acque di Lido San Giovanni, è stata colta da un malore improvviso e irreversibile. Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorritori, per Anna Maria Natale, turista bergamasca residente a Roma, non c’era più nulla da fare. Un tragico episodio che sconvolge la comunità e ricorda quanto sia importante la sicurezza in mare.

GALLIPOLI – Una donna di 83 anni è spirata a metà mattinata di oggi, a Gallipoli, probabilmente colta da un malore mentre stava facendo il bagno nel mare davanti a Lido San Giovanni. Si tratta di una turista originaria di Bergamo, sebbene residente a Roma. La donna si chiamava Anna Maria Natale. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

