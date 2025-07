Non basta conoscere le parole | la vera chiave della fluenza in inglese è l’automatismo lessicale non la memoria Ecco cosa rivela la scienza sulle pause che bloccano il parlato Lo studio

Scoprire come parlare fluentemente l’inglese non è solo questione di memorizzare parole. La scienza rivela che l’automatismo lessicale, ovvero la capacità di usare le parole senza pensarci troppo, è la vera chiave per eliminare le pause che bloccano il parlato. Immagina di poter esprimerti con scioltezza e naturalezza: ecco cosa si nasconde dietro la fluidità linguistica. Ma quali sono i segreti di questo automatismo?

Immagina di avere in testa migliaia di parole inglesi, ma quando devi parlare, la mente si blocca e le frasi si inceppano. Non è un incubo: è la realtà di chi studia una lingua straniera affidandosi solo alla memoria. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

