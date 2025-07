Pesaro piscina perde acqua e provoca uno smottamento | fango sulla strada e alberi a rischio caduta

Pesaro si trova a dover affrontare una difficile emergenza: una perdita d'acqua da una piscina privata ha causato uno smottamento che ha invaso la strada di fango e messo a rischio alberi e abitazioni. L'intervento di soccorso, durato un'intera mattinata, ha visto i vigili del fuoco e le squadre di emergenza impegnati nella messa in sicurezza del versante e nella rimozione dei pericoli. La vicenda evidenzia l'importanza di una gestione responsabile delle risorse e della manutenzione degli impianti privati.

Pesaro, 10 luglio 2025 – Un'intera mattinata di lavoro per liberare la strada dal fango, mettere in sicurezza il versante e tagliare piante ormai pericolanti: è quanto successo in via Lucio Accio, dove una perdita d'acqua, secondo le prime ricostruzioni proveniente da una piscina privata, ha provocato un cedimento del terreno, con conseguente smottamento e discesa di fango sulla sede stradale. L'allarme è scattato quando i residenti hanno notato che il terreno stava letteralmente scivolando giù, portando con sé piante e cespugli ormai inclinati in modo preoccupante verso la strada. Lavori Via Luccio Accio Pompieri Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, supportati anche da un'autoscala, per gestire l'emergenza.