Slalom Santopadre al via le iscrizioni in corso per la 21^ edizione

Pronta a tornare sotto i riflettori, la 21^ edizione dello SLALOM CITTA’ DI SANTOPADRE si avvicina rapidamente. Manca meno di un mese all’atteso weekend di gara valido per il Campionato Italiano Slalom, in programma sabato 2 e domenica 3 agosto 2025. Con le iscrizioni già aperte, questa prestigiosa manifestazione motoristica promette emozioni indimenticabili, sfide ad alta velocità e tanta passione per gli appassionati del settore. Non perdere l’occasione di essere parte di questo evento eccezionale!

Santopadre si prepara ad accogliere il Campionato Italiano Slalom ACI SPORT - Santopadre si prepara a vivere un weekend all'insegna della velocità e della passione, accogliendo il Campionato Italiano Slalom ACI Sport.

