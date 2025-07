Firmato il protocollo contro lo sfruttamento sul lavoro

In un gesto concreto di impegno civile, la firma del Protocollo contro lo sfruttamento sul lavoro rappresenta un passo importante per tutelare i diritti dei lavoratori e promuovere condizioni di lavoro dignitose. Alla presenza di autorità e istituzioni, l’accordo rafforza la collaborazione tra enti pubblici, forze dell’ordine e parti sociali, consolidando una rete di protezione efficace e condivisa. Un segnale forte per un territorio più giusto e sicuro per tutti.

È stato firmato in prefettura il Protocollo d’Intesa per la prevenzione dello sfruttamento lavorativo nel territorio provinciale. Alla presenza del Prefetto Cinzia Teresa Torraco e delle principali istituzioni locali, l’accordo sancisce un’alleanza tra enti pubblici, forze dell’ordine, parti. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

