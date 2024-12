Tarantinitime.it - Prorogata al 31 dicembre la scadenza del concorso a premi “Mangiaplastica”, tre biciclette elettriche per i cittadini più virtuosi

Leggi su Tarantinitime.it

Tarantini Time QuotidianoSi potrà partecipare fino al 312024 al- Il riciclo che tia”. La proroga è stata disposta con determina dirigenziale del Settore Ambiente (n. 3997 del 22024) a causa del mancato funzionamento dell’eco-compattatore collocato nell’isola ecologica di via Toniolo.Ilè partito il 1° aprile scorso, con l’entrata in funzione del “”, il compattatore che consente di raccogliere bottiglie di plastica per uso alimentare.Si ricorda che possono conferire iresidenti a Martina, intestatari della TARI e titolari di utenze domestiche. E’ necessario che siano muniti di tessera sanitaria da avvicinare al lettore ottico per l’identificazione che consente l’apertura della macchina nella quale inserire le bottiglie.