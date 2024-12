Ilrestodelcarlino.it - Pressing di Braglia : "Rappresentare l’anima cattolica riformista"

in giunta". L’appello è di Fabio(nella foto), presidente della Provincia ed esponente di primo piano del Partito democratico, chiamato a un imminente congresso per eleggere il segretario provinciale. "Pochi giorni fa – dice– il segretario provinciale Stefano Vaccari ha sottolineato tre caratteristiche fondamentali su cui costruire la nuova giunta regionale, competenza rappresentatività territoriale e consenso. Condivido questo richiamo, ed è proprio con queste premesse che invito il presidente Michele de Pascale, a trovare un punto di equilibrio in grado di tener conto di queste caratteristiche". Il contributo, prosegue, "che l’areadel Pd ha dato nel sostenere la candidatura di de Pascale è un valore fondamentale che contraddistingue una proposta politica plurale in grado di essere credibile e autentica, proprio perché capace di accogliere sensibilità e valori in cui tanti di noi si ritrovano".