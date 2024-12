Game-experience.it - PlayStation VR2, un video mostra il tracciamento delle mani senza controller

Leggi su Game-experience.it

Sony hato per la prima volta in azione ilsuVR2, con unregistrato in un nuovo evento giapponese.Nello specifico il filmato in questione è stato registrato in occasione di una dizione effettuata alla conferenza Siggraph Asia 2024 a Tokyo, con un giocatore impegnato a giocare una demo incentrata su un minigioco dove bisogna prendere la mira e sparare afigure volanti, lavandole attraverso un getto d’acqua e sapone.E dando un’occhiata a questoè possibile vedere il giocatore controllare l’azione sullo schermo direttamente con dei gestidover di conseguenza utilizzarediVR2 e PS5.Inoltre aggiungiamo che a schermo viene precisato che questa funzione “tiene traccia della posizione e della postura, grazie alla libreria disponibile con l’ultimo SDK di5”.