Perugia diventa un set cinematografico: si gira "Love in Traslation", k-drama di Netflix

, 5 dicembre 2024 - Sono iniziate questa mattina in piazza Matteotti e proseguiranno fino a lunedì le riprese del nuovo k-dito in centro a. Si tratta diin Translation, la serie prodotta da Imaginus X ‘Sot X Triii Studio per.La trama. "in Translation - spiega il Comune di, che ha autorizzato i ciak - racconta di un uomo, Ho-Jin, il cui mestiere è quello dell’interprete: lo fa interpretando linguaggi diversi tra le persone. Le persone, in questo caso, sono i componenti di una troupe coreana impegnata nella realizzazione di un film in giro per il mondo. Accade così che Ho-Jin, incontra la bella Moo-Hee, una delle attrici coinvolte, la quale in un certo senso parla la lingua dell’amore e se ne innamora follemente. L’Italia, in questo viaggio romantico delle emozioni trainato dall’itinerario che questa troupe coreana compie in giro per il mondo, rappresenta una delle tappe principali proprio per la sua capacità di fare da palcoscenico naturale, grazie alle molteplici bellezze architettoniche che il Belpaese custodisce".