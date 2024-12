Oasport.it - Pattinaggio artistico: Glenn avanti dopo lo short alle Final Grand Prix. Sakamoto sbaglia

Leggi su Oasport.it

Termina con un segmento sottotono la prima giornata valida per le2024-2025 di. Sul ghiaccio della Patinoire Polesud di Grenoble infatti Ambersi è imposta al termine delloprogram femminile in una prova contrassegnata da tante sbavature da parte delle sei atlete coinvolte.Tutt’altro che pulita la prestazione della statunitense, unica non giapponese in lizza per questo ultimo atto. La texana infatti ha dovuto lottare in praticamente ogni elemento di salto:l’elemento inaugurale, il triplo axel, è quasi inciampata nel mohawk successivo, salvando la caduta con un movimento brusco alla schiena. Poi la pattinatrice ha dovuto fare i conti con una combinazione triplo flip/triplo toeloop sul quarto contrassegnata da un’elevazione scarsa, stessa cosa accaduta anche nel triplo rittberger in zona bonus.