Ilgiorno.it - Paolo Pillitteri, il figlio Stefano: “Non chiamatelo sindaco della Milano da bere, era uomo di cultura”

Di seguito, riportiamo uno scritto inviato al Giorno dain memoria del padre,didal 1986 al 1992, scomparso oggi 5 dicembre 2024.è conosciuto soprattutto per essere stato ilda”. Un luogo comune che, a distanza di oltre un trentennio, ha perso l’accezione demonizzante che lo accompagnò per tutti gli anni novanta. Non più la città cinica e superficiale dei “rampanti”. Ma una città al massimo del suo fervore creativo, innovativo e libertario. Unache si guadagnava la copertina di Time. E che si giovava, oltre che delle sue innate risorse proprie, di una qualità amministrativa che, oggi lo si può dire, era di assoluta eccellenza. Manon è stato soltanto quello. E non è nemmeno stato solo una delle punte di diamantesquadra di amministratori e politici forgiatasi negli anni 60/70 sotto la guida di Bettino Craxi, quella che aveva espresso anche il suo predecessore Carlo Tognoli.