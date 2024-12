Ilrestodelcarlino.it - Nuova piscina, si sblocca il cantiere

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Tutto è pronto per dare seguito ai lavori di costruzione dellacomunale. Gli operai riprenderanno a lavorare nella parte sud del terreno già indagato dagli archeologi, dove, stando alle indiscrezioni, sono state trovate tracce del periodo neolitico e altre risalenti all’età del bronzo. Gli scavi hanno interessato un’area di circa 1.000 metri quadrati, restano da effettuare indagini su altri 200/300 metri quadri non ancora riconsegnati alla ditta. "L’escavatore è già in moto per riprendere i lavori – assicura il costruttore Alvaro Mini –. Cerchiamo di anticipare alcune lavorazioni, ma non tutte finché le archeologhe non finiranno di indagare. Pioggia permettendo, credo che entro la fine dell’anno il terreno possa essere liberato per intero". L’imprevisto ha bloccato ilper quattro mesi, per cui forse non si riuscirà a ultimare l’intervento entro il 2025, ma trattandosi di cause di forza maggiore non ci saranno problemi di scadenze.