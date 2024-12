Thesocialpost.it - New York, omicidio Brian Thompson: la prima foto del giovane killer. Trovate le impronte digitali

Unsconvolgente, un’esecuzione professionale in piena “rush hour” a Manhattan. La vittima è, 50 anni, amministratore delegato di UnitedHealthcare, il colosso delle assicurazioni mediche. Il, con il volto parzialmente coperto, una pistola con silenziatore e una bicicletta elettrica per la fuga, ha colpito davanti all’Hotel Hilton Midtown sulla 54esima strada, nel cuore di New.Il delitto è stato ripreso da una telecamera di sorveglianza. L’assassino, vestito con un giaccone scuro, zaino in spalla e mascherina, ha atteso dieci minuti l’arrivo di. Alle 6:45 del mattino, si è avvicinato da dietro e gli ha sparato tre colpi: alla spalla, alla gamba e infine al torace, mentre la vittima si girava a guardare il suo aggressoredi accasciarsi a terra.