Mocassini e loafers da donna, la mania dell’autunno inverno 2024

Non vi è stagione senza la sua flat shoes. A soffiare alle ballerine il titolo di calzature comode ma stilose quest’ci pensano i: la famigerata scarpa dal profilo maschile, contro ogni pronostico, occupa attualmente una posizione di rilievo tra le tendenze in vigore per il periodo freddo. L’ennesima, inesorabile conseguenza dell’inversione di rotta del mondo fashion verso forme e volumi convenzionalmente ritenuti mascolini, pronta a sconvolgere finanche l’apparenza della più aggraziata delle mise con la loro impagabile estetica ugly-chic.Isono le it-shoes dell’/25: dalle origini alle tendenze di oggiI– per gli amici più stretti i banali, in gergo comune e di gran lunga meno glamour – hanno accompagnato tutti noi in svariate fasi della nostra vita, a partire dall’infanzia e dai ricordi a comporla.