Mistermovie.it - Mister Movie | Sanremo 2025, Irene Grandi su Amadeus “Non ha gusto”

Leggi su Mistermovie.it

Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia.non ha usato mezzi termini per esprimere il suo pensiero sul Festival di. Durante una recente intervista, la cantante ha lanciato una serie di accuse contro la kermesse musicale più famosa d’Italia, mettendo in discussione compensi, direzione artistica e il valore reale dell’opportunità che il Festival rappresenta per gli artisti.spara a zero su: compensi miseri,nel mirino e un Festival che non convinceLa cantante fiorentina, che nel 2000 partecipò acon il brano “La tua ragazza sempre”, ha espresso il suo rammarico per non aver vinto quella edizione, sostenendo che la sua canzone fosse stata maggiormente apprezzata dal pubblico. Un’affermazione che riaccende il dibattito sulla vittoria della Piccola Orchestra Avion Travel e sulla trasparenza dei meccanismi di voto.