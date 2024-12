Notizie.com - Meteo weekend Immacolata, in arrivo temporali e freddo artico: le previsioni dell’esperto

Quest’anno non solo l’non ci permetterà di fare ponte, visto che cade di domenica, ma ci porterà anche allerta.Iltra il 7 e l’8 dicembre vedrà protagonista il maltempo e soprattutto undifficile da controllare. L’inverno ormai è davvero arrivato.Allerta(Notizie.com)Mattia Gussoni,rologo de Il.it, ha parlato a Notizie.com, specificando che “arriverà un’ondata diper ildell’”. Maltempo che ha già iniziato a colpirci in questi giorni con temperature davvero molto basse e destinate ancora a peggiorare.L’esperto infatti aggiunge: “Già in questi giorni stiamo facendo i conti con il maltempo, soprattutto sulle regioni del centro sud”. Il nord sta vivendo un buon periodo di stabilità, oggi la pioggia sarà protagonista al centro sud soprattutto sul versante adriatico colpendo Abruzzo, Puglia e Molise, ma anche la Calabria e la Sicilia.