Mbappé | Ho commesso un grave errore me ne assumo la piena esponsabilità mostrerò chi sono

: «Houn grande, me nela rchi».Dopo il secondo rigore consecutivo sbagliato e la sconfitta del Real Madrid a Bilbao (così come aveva perso a Liverpool, in entrambi i casiha sbagliato il rigore del possibile 1-1)ha scritto su Instagram:«Brutto risultato, unin una partita in cui contava ogni dettaglio. Me nela. È un momento difficile ma è il miglior momento per cambiare la situazione e dimostrare chi». Di lui ha parlato Ancelotti in conferenza stampa:«Non posso giudicare la prestazione di un calciatore da un rigore sbagliato. Non è al suo miglior livello ma sta lavorando per tornare il calciatore che conosciamo. I rigoristiVinicius, Bellingham e».In Francia sia Le Parisien sia L’Equipe danno ampio spazio all’ennesima serata no di