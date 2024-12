Oasport.it - LIVE Ding Liren-Gukesh, Mondiale scacchi 2024 in DIRETTA: i giocatori prossimi alla patta

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABIANCO:; NERO:13:26 35. f4, qui può davvero effettuarsi il cambio dei pedoni in f4 o meno senza che nulla di rilevante accada.13:25 Arriva 34. Cd7.13:24 Si è fermato un momento a riflettere, ma con 17 minuti per 6 mosse e una posizione praticamente pari è più che altro questione di cosa fare, senza rischi.13:22 33. Tc5 34. Ad3. Finale patto con quattro pedoni per parte, Torre e Alfiere per il Bianco e Torre e Cavallo per il Nero.13:21 33. Ab5.13:20 32. Ta1 Ta3. A questo punto non è che una vale l’altra, ma siamo su quella zona lì.13:19 31. h3 h5.13:18 30. Rf1 Rg7.13:17 29. Tb2. Sembra inevitabile che i due arriverannoquarantesima e poi si stringeranno la mano.13:17 26. Dxb6 Txb6 27. Tc5 Txc6 28. Axc5 g5 29. Rg2.