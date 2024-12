Ilfattoquotidiano.it - La destra teme il conflitto sociale e reprime il dissenso: bisogna attivare tutti gli anticorpi democratici

Di chi ha paura il governo e la maggioranza delle destre? Non certo di una opposizione parlamentare debole, resa inefficace da leggi che hanno mortificato il ruolo del parlamento, scarsamente credibile per quanto fatto e non fatto quando i partiti di opposizione si sono trovati a governare il Paese. Alle forze di governo reazionarie, oscurantiste e autoritarie, preoccupa la crisi di consenso nell’opinione pubblica e la crescita di un’opposizione. L’opposizione politica non capitalizza con efficacia le difficoltà delle destre, ma pensa, come anche altre volte le è riuscito, di incassare i risultati quando si andrà nello stretto della campagna elettorale e il solito mantra unite e uniti, turandosi il naso, per battere le destre avrà una sua presa. E così avremo un altro giro, altra corsa, senza che il sistema però si rompa e vi sia un effettivo cambiamento di rotta politica, e non solo, nel Paese.