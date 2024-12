Ilfattoquotidiano.it - La casa di Peppino Impastato finirà all’asta, ma la Regione Siciliana è pronta ad acquistarla

Ladi, ma sarà probabilmente acquistata dalla. A disporlo, come scrivono la Repubblica di Palermo e il Giornale di Sicilia, è stato il tribunale del capoluogo siciliano che ha dato incarico a un curatore fallimentare di occuparsi della vendita dell’immobile e dell’archivio storico di. L’immobile, che sorge nel centro di Cinisi, ospita laMemoriae Felicia, luogo simbolo in cui si ripercorre la storia del militante antimafia ucciso da Cosa nostra il 9 maggio 1978.È questo l’epilogo di un vecchio contenzioso tra Giovanni, fratello die proprietario dell’immobile ereditato dopo la scomparsa vent’anni fa della madre Felicia, e l’attore e cabarettista Dario Veca. Laa esercitare il diritto di prelazione su un bene ritenuto di valenza storica e culturale, come conferma l’avvocato Salvatore Orlando, che assiste Veca.