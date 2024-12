Sport.periodicodaily.com - Juve Stabia-Sudtirol: le probabili formazioni

Gara valida per la sedicesima giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. Contro gli altoatesini in crisi nera, i campani cercano una vittoria per rilanciarsi in zona play-off dopo un periodo di appannamento.si giocherà venerdì 6 dicembre 2024 alle ore 20.30 presso lo stadio Menti.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREI campani sono noni in classifica con 19 punti e di conseguenza cercano i tre punti per rientrare in zona play-off. La vittoria manca da due mesi durante i quali sono stati ottenuti cinque pareggi di cui gli ultimi due consecutivi contro Brescia e Cittadella, e due sconfitte. Gli altoatesini sono in caduta libera e non hanno tratto alcun beneficio dal cambio di guida tecnica, tanto è vero che sono arrivate quattro sconfitte nelle ultime quattro uscite.