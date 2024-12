Istat | Pil 2024 allo 05% la metà della stima del governo Ma il deficit può migliorare con l’aumento del gettito

Ilfattoquotidiano.it - Istat: Pil 2024 allo 0,5% (la metà della stima del governo). Ma il deficit può migliorare con l’aumento del gettito

L’che il Pil italiano si appresti a chiudere ilcon un progresso dello 0,5%, larispetto alla previsione delsu cui è stata costruita la legge di bilancio. Il datosi allinea a quello diffuso mercoledì dall’Ocse. Per il 2025 è invece atteso un progresso dello 0,8%, inferiore dello 0,4% rispetto a quanto indicato dalMeloni.L’spiega che quest’anno il Pil crescerà grazie al contributodomanda estera netta (+0,7 punti percentuali), mentre la domanda interna (consumi e investimenti), fornisce un apporto negativo (-0,2). Viceversa, nel 2025 la crescita dovrebbe essere trainata proprio domanda interna (+0.8 p.p.). I consumi delle famiglie continuano a essere sostenuti dal rafforzamento del mercato del lavoro e dal recente incremento delle retribuzioni in termini reali (che non ha comunque permesso di recuperare appieno il potere d’acquisto perso negli ultimi anni, ndr).