Infinity Nikki | Guida alle Sfide dei Reami cosa sono e cosa sbloccano

I Warp Spires innonsemplici punti di viaggio rapido: rappresentano il cuore del sistema di progressione del gioco. Attraverso di essi, puoi accederedei, attività uniche che offrono materiali essenziali per il crafting, il potenziamento delle abilità e l’esplorazione del mondo.dei?Ledeimissioni variegate attivabili interagendo con un Warp Spire. Non si tratta sempre di affrontare battaglie: alcunerichiedono la raccolta di materiali, il completamento di prove di platforming o il soddisfacimento di specifiche richieste.Ecco i cinqueprincipali e le loro peculiarità:Reame dell’Ascesa (Realm of Escalation)Reame del Nutrimento (Realm of Nourishment)Reame di Eureka (Realm of Eureka)Reame dell’Oscurità (Realm of the Dark)Reame della Svolta (Realm of Breakthrough) (non ancora disponibile)Come Sbloccare ledei?L’accesso ai variè legato alla progressione della trama principale.