Il Parlamento cileno approva il nuovo ministero della Sicurezza

Ildel Cile hato poco fa la creazione deldi Pubblicavoluto da Carolina Tohá, la ministra degli Interni del governo del presidente Gabriel Boric. L'zione è stata inviata all'esecutivo affinché emani la legge, una formalità, mentre ilsarà operativo prima del primo giugno del 2025. Con 91 voti favorevoli, 28 contrari e 6 astenuti, la Camera dei Deputati ha dato il via libera alche si occuperàe dell'ordine pubblico,prevenzionecriminalità etutela delle persone in materia di, compiti che oggi rientrano nel portafoglio deldegli Interni. Inoltre, i Carabineros e la Polizia Investigativa, la Pdi, dipenderanno direttamente dal. La ministra Tohá ha affermato che le questioni di"devono essere discusse nel merito, sulla base delle prove, ascoltando l'esperienza, concedendo autorità alle voci che sanno ed avere unspecializzato e settoriale aiuterà in tal senso".