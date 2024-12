Bergamonews.it - Il Coni premia le eccellenze sportive bergamasche: “Questa medaglia contiene la storia di ognuno di voi”

Bergamo. 33 medaglie di bronzo, 11 d’argento e 5 d’oro agli atleti, una stella di bronzo per una società, due per dirigenti, più una stella d’argento per i dirigenti e una palma di bronzo.Sono questi i premi che nell’auditorium della Casa dello Sport di Bergamo nella serata di giovedì (5 dicembre) la delegata delprovinciale Lara Magoni ha distribuito agli atleti che nel 2022 si sono distinti raggiungendo traguardi di rilievo a livello italiano, europeo e mondiale.“Sono felice di chi ha voluto esserci” ha dichiarato l’eurodeputata aprendo la cerimonia, “perché quando si vieneti per un percorso sportivo e scolastico è importante. Ricevere una stella al merito può sembrare banale, ma dopo vent’anni riscoprire i premi vinti ha ha un sapore diverso, perché contengono la propria, sin dall’infanzia.