Ieri in Campania: vigilessa eroe salva donna che si era gettata nel fiume. Vela Gialla di Scampia, iniziato lo sgombero

Tempo di lettura: 2 minutiLe notizie principali indi, mercoledì 4 dicembre Avellino – Non solo il tunnel la cui inaugurazione ufficiale è prevista per venerdì 6 Dicembre alle ore 11:30, l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Laura Nargi è al lavoro anche per cercare di trovare una funzionalità degna del suo nome alla metropolitana leggera. (LEGGI QUI)Benevento – Una vera e propria lectio magistralis quella tenuta oggi da Oreste Vigorito a conclusione del Corso di Diritto del Lavoro del professor Mario Cerbone – presente anche il professor Gaetano Natullo – presso la Sala lettura del Dipartimento DEMM. Introdotto dal Rettore dell’Unisannio, Gerardo Canfora, il quale – dopo aver sottolineato l’importanza dei rapporti tra gli istituti formativi e il mondo del lavoro – ha brevemente fatto cenno alle esperienze del patron di Confindustria sia dal punto di vista industriale che da quello sportivo, sottolineando al proposito la sempre maggiore interazione tra i due mondi.