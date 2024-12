Terzotemponapoli.com - Frustalupi: “Ho un ricordo bellissimo della vittoria della Coppa Italia”

Nicolò, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, su Radio Kiss Kiss Napoli. Di seguito le sue parole.: “Napoli è stata, a più riprese, un’esperienza bellissima per me e mister Mazzarri” Così l’allenatore: “Napoli è stata, a più riprese, un’esperienza bellissima per me e mister Mazzarri che ha contribuito a portare in alto il nome di Napoli dopo un periodo burrascoso. Il Napoli va in Champions anni fa sotto la gestione del mister. Poi battemmo in finale la Juventus di Conte in finale di. Lavezzi-Hamsik-Cavani? Era tutta la squadra che era formata da un gruppo eccezionale. Ho uncon tantissimi tifosi che ci vennero ad osannare alla stazione. Cavani centravanti? Deve a Mazzarri la sua esplosione, a Palermo non era un bomber e spesso giocava defilato.