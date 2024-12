Lopinionista.it - Francesco Guccini a ‘5 in Condotta’: “La Sinistra oggi arranca, fa quello che può”

ROMA –è stato ospite a Rai Radio2, ai microfoni di Serena Bortone a ‘5 in. Il cantautore, poeta e scrittore ha da poco pubblicato il libro “Così eravamo. Giornalisti, orchestrali, ragazze allegre e altri persi per strada”. Nato il 14 giugno, nello stesso giorno di Donald Trump e di Che Guevara, ha detto a proposito delle ultime elezioni USA: “Diciamo la verità, la rielezione di Trump non mi ha reso del tutto felice. Ma gli americani sono strani, in tutti i sensi. È difficile conoscerli perché l’America è sterminata, anche se io per 20 anni ho insegnato agli americani in Italia. Sono molto diversi da noi europei”.E ha proseguito parlando dellanel nostro Paese: “, fache può. Io voto PD non ho nessuna remora a dirlo, la Schlein mi piace perché rappresenta, più o meno anche se non completamente, questa idea socialista libertaria che ho io”.