Ilgiorno.it - Estorsioni, usura e voto di scambio: sgominato gruppo ‘ndranghetista

Brescia, 5 dicembre 2024 – Massiccia operazione di polizia di Stato, guardia di finanza e carabinieri contro la criminalità organizzata. Dalle prime ore di questa mattina, giovedì 5 dicembre, agenti e militari, coordinati dalla Direzione distrettuale antimafia della Procura di Brescia, stanno eseguendo 25 misure cautelari e il sequestro preventivo di beni mobili e immobili per oltre 1,8 milioni di euro. Sono in corso anche numerose perquisizioni nelle province di Brescia, Reggio Calabria, Milano, Como, Lecco, Varese, Verona, Viterbo e Treviso. Al centro degli accertamenti c’è una presunta associazione mafiosa di matrice 'ndranghetista operativa in particolare nel Bresciano, dedita a una serie di reati:, traffico di armi e droga, ricettazione,, illeciti tributari e riciclaggio.