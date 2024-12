Lanazione.it - Corte Zari chiude, in 14 a casa. Storica azienda di arredamento

Quando un’devere i battenti, tutta una comunità si ritrova più sola. A maggior ragione se si tratta di un’impresa forte di oltre mezzo secolo di attività, in un settore, l’, che rimane un emblema della memoria collettiva sul territorio., dalla creazione dell’originaria ditta nel 1970 fino a oggi, ha saputo dare lavoro e certezze economiche a tante persone del circondario, contribuendo, insieme con altri importanti marchi della Valdelsa, allo sviluppo produttivo dell’area geografica e alla sua espansione verso i mercati mondiali. I venti di crisi che soffiano con impeto anche dalle nostre parti, hanno condotto i proprietari alla drammatica decisione con lo stop all’attività nella sede di via Liguria a Poggibonsi. Un impatto pesante sulla realtà locale, che non potrà più contare su un riferimento sicuro in ambito sia economico che sociale: l’evento colpisce da vicino un’impresa dalle profonde radici in Valdelsa e soprattutto i quattordici dipendenti, che restano adesso senza uno stipendio.