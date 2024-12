Donnaup.it - Come pulire il pavimento del balcone in modo veloce e con risultati brillanti!

Voleteildel vostro, ma non sapete che tipo di prodotto utilizzare in base al materiale che è stato usato? Ecco di seguito tutti i consigli che vi potranno essere utili.deltrattare i materiali delicatiIldella vostroè fatto in ardesia? Lo potrete trattare con del bicarbonato di sodio, unito a dell’alcol denaturato e a del sapone di Marsiglia. Unire tutti gli ingredienti in un contenitore colmo di acqua.Stendere sulil composto appena preparato con un panno morbido e poi lasciare asciugare.Consiglio numero 2Anche i pavimenti in gres sono molto delicati e necessitano di essere puliti con un detergente a base di bicarbonato di sodio, succo di limone e acqua. In questo, i vostri pavimenti, appariranno in poco tempo lucidi e disinfettati.