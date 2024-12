Clamorosa sentenza del Tar | Illegittima l’assegnazione alla Rai del Festival di Sanremo

Leggi su Dayitalianews.com

“Connr. 843, depositata in data odierna, il Tar per la Liguria ha dichiarato illegittimo l’affidamento ‘diretto’Rai, da parte del Comune di, dell’organizzazione deldella canzone italiana (anni 2024/2025)”. E’ quel che ha diffusostampa il Tribunale amministrativo regionale con un comunicato. Una notizia.Perchédiretta deldella canzone italiana dal Comune diRai è stata dichiarata.Per questo, a partire dall’edizione del 2026, occorrerà una gara per stabilire chi dovrà organizzarlo e trasmetterlo. “I giudici, tuttavia, hanno fatto salvo lo svolgimento dell’edizione del 2025, che, pertanto, avrà luogo come previsto. Per l’avvenire, invece, il Comune didovrà procedere mediante pubblica gara, aperta agli operatori del settore interessati”, a tal proposito, si spiega ancora nel comunicato.