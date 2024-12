Justcalcio.com - Buffon: “Calciopoli? Ho le medaglie, so chi era più forte. Quell’estate fu umiliante, la giustizia voleva infangare”|Primapagina

Leggi su Justcalcio.com

2024-12-05 00:30:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa da CM.com:: “? Ho le, so chi era piùfu, lainfangare”Primapagina Calciomercato.com Home: “? Ho le, so chi era piùfu, la giustizi. L’ex portiere della Juventus e bandiera della Nazionale, Gigiha concesso una lunga intervista a Juventibus in cui, partendo dalla presentazione del suo libro, ha ripercorso ampie pagine della sua lunghissima carriera passando anche da Serie B,e non solo.