Brian Thompson, un messaggio cifrato sui proiettili che l’hanno ucciso

New York, 5 dicembre 2025 – Mentre è in corso la caccia al killer di, un particolare ha catturato l’attenzione degli investigatori. Suiutilizzati per uccidere il ceo del colosso assicurativo sanitario UnitedHealthcare, e anche sui rispettivi bossoli, sono incise tre parole: “Deny'' (negare), ''depose'' (difendere) e ''defend'' (difendere). Si ipotizza undell’assassino che però ancora resta un enigma come lo è la sua identità e il suo movente. Sui social girano varie teorie: la più attendibile riconduce le tre parole a un libro pubblicato nel 2010 dal professor Jay M. Feinman, esperto di diritto assicurativo, intitolato appunto ‘Delay, Deny, Defend: why insurance companies don't pay claim and what you can do about’ (Ritardare, negare, difendere: perché le compagnie assicurative non pagano i risarcimenti e cosa si può fare).