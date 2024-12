Quifinanza.it - Bologna aumenta la tassa di soggiorno per il Giubileo, ora si paga fino a 7 euro a notte

Leggi su Quifinanza.it

Il Comune diha annunciato l’adeguamento delle tariffe delladiper il 2025. In conformità con la Legge di bilancio in vista del, l’aggiornamento prevede un incremento massimo di 2. Le nuove tariffe entreranno in vigore dal 1° aprile al 31 dicembre 2025.Le nuove tariffeL’aumento delladi, pur essendo nell’aria, è diventato ufficiale ieri, con il via libera della giunta Lepore. La decisione di alzare le tariffe per l’anno prossimo è stata presa in seguito alla possibilità offerta dalla Legge di Stabilità, che, in vista del, consente ai Comuni di ritoccare le tariffe., che ospita già alcune località meta di pellegrinaggio, ha colto l’opportunità offerta dalla manovra del governo e ha deciso dire ladidi 2per, portando l’imposta massima da 5 a 7