Bambino precipita da una finestra a Roma | è grave

Undicenne in condizioni critiche dopo una caduta in zona Collatino, indagini in corso., 5 dicembre – Unincidente si è verificato oggi pomeriggio in via Igino Giordani, nella zona Collatino, alla periferia di. Undi 11 anni èto da una, cadendo da un’altezza di circa tre metri.Sul luogo sono intervenuti tempestivamente i soccorritori del 118 e gli agenti della polizia.Il giovane è stato trasportato d’urgenza all’ospedaleGesù, dove è ricoverato in condizioni critiche. Restano ancora da chiarire le cause e la dinamica dell’accaduto.Le autorità stanno conducendo le indagini per ricostruire l’esatto svolgimento dei fatti.