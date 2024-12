Tarantinitime.it - Auto in una scarpata, uomo soccorso e salvato da due poliziotti liberi dal servizio

Tarantini Time QuotidianoLa Polizia di Stato hae tratto in salvo unprecipitato con la suain una. Duedel XV Reparto Mobile di Taranto, al ritorno dal loro turno dipercorrendo la strada Statale 7ter in direzione Carosino, hanno notato del fumo e delle luci provenire da un dirupo di una strada laterale Insospettiti hanno deciso di fermarsi per accertarsi cosa ci fosse in quella.Appena imboccata la stradina di campagna hanno immediatamente notato un’vettura ribaltata sul fondo del dirupo particolarmente impervio e non visibile dalla strada.Nonostante fossero sprovvisti di attrezzature idonee aiutandosi con le luci del cellulare sono scesi lungo laportandoal conducente dellaribaltata che era in evidente stato confusionale.