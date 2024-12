Zonawrestling.net - WWE: Il ritorno sul ring di Big E potrebbe essere più vicino di quanto si pensi?

Dopo l’esplosivo segmento dedicato ai 10 anni del New Day a Raw, le speculazioni sulin campo di Big E hanno raggiunto un livello altissimo. Il mistero che circonda il suo rientro si è infittito dopo il segmento che ha visto Kofi Kingston e Xavier Woods diventare heel ed estrometterlo dalla loro cerchia ristretta. Voci di corridoioSecondo rumor, questa situazionepreparare il terreno per ilsuldi Big E anche se nessuno sa se sia autorizzato o meno. Intorno a questa situazione vi è sempre stato un certo riserbo, ma l’approvazione medicamolto vicina da ottenere. Per la cronaca, la carriera dell’ex New Day in WWE è ferma dal marzo 2022, dopo che un pessimo belly-to-belly suplex a SmackDown gli causò un grave infortunio al collo.